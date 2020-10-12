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Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 19:05 | Son Güncelleme:

Rusya'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kararttı

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Rusya'da marketlerin bulunduğu bölgedeki dükkanlardan birinde yangın çıktı. Bölgede bulunan çadırların da alev aldığı yangında, can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Şahti kentinde bulunan marketlerin bulunduğu bölgedeki bir dükkanda yangın çıktı. Yangının kısa sürede diğer dükkanlara ve çadırlara yayıldığı ifade edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği, yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

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