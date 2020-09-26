Rusya'da korkutan rekor!

Rusya'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edilenlerin sayÄ±sÄ± 1 milyon 143 bin 571â€™e, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 20 bin 225â€™e yÃ¼kseldi.

RusyaÂ KoronavirÃ¼s Enfeksiyonu Kontrol ve Ã–nleme Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son 24 saatte 7 bin 523 kiÅŸide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayÄ±sÄ± 1 milyon 143 bin 571â€™e ulaÅŸtÄ±. Artan gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ± 22 Haziranâ€™dan bu yana en yÃ¼ksek seviyeye geldi.Â

Ãœlkede son bir gÃ¼nde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 169 artarak 20 bin 225â€™e, iyileÅŸen sayÄ±sÄ± 6 bin 4 artarak 940 bin 150â€™ye Ã§Ä±ktÄ±.Â Â Â Â Â

RusyaÂ genelinde vaka sayÄ±sÄ±ndaki gÃ¼nlÃ¼k artÄ±ÅŸ oranÄ± yÃ¼zde 0,6â€™dan 0,7â€™ye yÃ¼kselirken, yeni vakalarÄ±n yÃ¼zde 27,1â€™inde semptom gÃ¶rÃ¼lmedi.

BaÅŸkent Moskovaâ€™da gÃ¼nlÃ¼k vakalar 8 Haziranâ€™dan bu yana en yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±ktÄ±. Åžehirde son 24 saatte vaka sayÄ±sÄ± 1792 artarak 283 bin 760â€™a, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 17 artarak 5 bin 146â€™ya ulaÅŸtÄ±.Â Â

RusyaÂ Ä°nsan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼ketici HaklarÄ±nÄ± Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son bir gÃ¼nde 390 bin test yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan test sayÄ±sÄ±nÄ±n 44 milyon 700 bini geÃ§tiÄŸi kaydedildi.Â

"KURAL Ä°HLALÄ° SALGININ YAYILMASINDA Ä°LK SEBEP"Â Â Â

Rospotrebnadzor BaÅŸkanÄ± Anna Popova, Rossiya-1 televizyon kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n Ã¶ncelikli sebebinin insanlarÄ±n kurallara uymamasÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.Â

MOSKOVAâ€™DA 65 YAÅž ÃœSTÃœNE EVDE KALMA ZORUNLULUÄžU

SalgÄ±ndaki artÄ±ÅŸ nedeniyle Moskova Belediyesi aldÄ±ÄŸÄ± kararla, 28 EylÃ¼lâ€™den itibaren ÅŸehirdeki 65 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlar ile kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olanlara evde kalma zorunluluÄŸu getirdi. Moskova yÃ¶netimi, evde kalan vatandaÅŸlar iÃ§in "sosyal hizmet ve vatandaÅŸa destek sistemi"ni devreye soktu.Â Â

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakalarÄ± 31 Ocak'ta tespit edilmiÅŸ, ilk Kovid-19 kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼m ise 19 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti.Â

Vaka sayÄ±larÄ±nda artÄ±ÅŸlarÄ±n azalmasÄ±yla birlikte Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde tedbirler gevÅŸetilmiÅŸti. Bununla birlikte kapalÄ± ve kalabalÄ±k ortamlarda maske ve eldiven zorunluluÄŸu getirilmiÅŸti.Â

Ãœlkede 1 EylÃ¼l itibarÄ±yla yeni eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸ, okullarÄ±n iÃ§erisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluÄŸu getirilmemiÅŸti.