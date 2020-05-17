DHA
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Rusya'da korkutan artış sürüyor
Rusya’da son 24 saatte 9 bin 709 kişide daha Corona Virüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı İspanya’yı geçerek 281 bin 752’ye ulaştı.
Rusya’da Corona Virüs tespit edilen vakaların sayısındaki kritik artış sürüyor. Ülkede son bir günde 9 bin 709 kişide daha virüs tespit edildi. Rusya, 281 bin 752 kişiyle dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke oldu. Rusya Sağlık Bakanlığı, 94 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 2 bin 631’e yükseldiğini duyurdu.
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