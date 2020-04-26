DHA
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Rusya’da korkutan artış! 6 bin 361 yeni Corona Virüs vakası
Rusya’da son 24 saatte 6 bin 361 kişide daha Corona Virüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 80 bin 949’a yükseldi.
Rusya’da Corona Virüs vakalarında ciddi artış devam ediyor. Ülkede 6 bin 361 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 80 bin 949’a yükseldi. Öte yandan, son bir günde 66 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 747’ye ulaştığı bildirildi.
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