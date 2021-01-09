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Haber Giriş: 09.01.2021 - 09:21 | Son Güncelleme:

Rusya'da korkutan anlar: Evlerin üzerine çığ düştü!

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Kış şartlarının kendini ağır olarak gösterdiği Rusya'da akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Bir kayak merkezinde çığı düşmesi sonucu dağ evleri karlar altında kaldı.

Rusya’da bir kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 5 dağ evi çığ altında kalırken, 4 kişi kurtarıldı.

Rusya’nın Krasnoyarsk şehrindeki bir kayak merkezine çığ düştü. Gora Otdelnaya isimli kayak merkezine çığ düşmesi sonucu 5 dağ evi kar kütlelerinin altında kaldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye 200 kişilik kurtarma ekibi ve 8 araç gönderildiğini duyurdu. Çığ altında kalan kişi sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, evlerin bulunduğu 300 metrekarelik alanda arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

2’Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ KURTARILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini aktarırken, çığ altında kalan 2’si çocuk toplam 4 kişilik bir ailenin kurtarıldığını duyurdu.

Aşırı fırtına nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü fakat çalışmaların aksamaması için ek kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

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