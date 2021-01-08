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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Rusya'da korkunç kaza! Havada çarpıştılar

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Rusya'da korkunç kaza! Havada çarpıştılar
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Rusya’da iki uçak havada çapıştı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Petersburg kenti sınırındaki Leningrad bölgesinde Piper-150 tipi hafif motorlu uçağın kalkış esnasında başka bir uçakla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın St. Petersburg kenti sınırındaki  Leningrad bölgesinde Piper-150 tipi hafif motorlu uçak kalkıştan hemen sonra Cassena-150 tipi başka bir uçakla çarpışarak düştü.

Cassena-150 tipi uçağın güvenli iniş yaptığı ifade edilirken, kazada, Piper-150 tipi uçağın pilotu Nikolai İvanov’un ve 2 mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Leningrad bölgesinde yer alan Gostilitsy havaalanından kalkan tek motorlu  Piper-150 uçağın Cassena-150 tipi uçakla kalkış sırasında çarpıştığını ifade etti.

Rusyada korkunç kaza Havada çarpıştılar

EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA DÜŞTÜ

Bakanlık, çarpışmanın ardından  Piper-150 tipi tek motorlu uçağın yerel saatle 13: 30'da düştüğünü kaydetti. Üç kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan  Rusya Acil Durumlar Bakanlığı her iki uçağın da eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini ifade ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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