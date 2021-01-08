Rusya'da korkunç kaza! Havada çarpıştılar
Rusya’da iki uçak havada çapıştı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Petersburg kenti sınırındaki Leningrad bölgesinde Piper-150 tipi hafif motorlu uçağın kalkış esnasında başka bir uçakla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya’nın St. Petersburg kenti sınırındaki Leningrad bölgesinde Piper-150 tipi hafif motorlu uçak kalkıştan hemen sonra Cassena-150 tipi başka bir uçakla çarpışarak düştü.
Cassena-150 tipi uçağın güvenli iniş yaptığı ifade edilirken, kazada, Piper-150 tipi uçağın pilotu Nikolai İvanov’un ve 2 mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Leningrad bölgesinde yer alan Gostilitsy havaalanından kalkan tek motorlu Piper-150 uçağın Cassena-150 tipi uçakla kalkış sırasında çarpıştığını ifade etti.
EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA DÜŞTÜ
Bakanlık, çarpışmanın ardından Piper-150 tipi tek motorlu uçağın yerel saatle 13: 30'da düştüğünü kaydetti. Üç kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı her iki uçağın da eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini ifade ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
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