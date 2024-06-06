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Rusya'da korkunç kaza: 1 ölü, 109 yaralı

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#Rusya#Kaza#Dünya
Rusyada korkunç kaza: 1 ölü, 109 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 16:47

Rusya'da freni boşalan troleybüsün öndeki troleybüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 109 kişi yaralandı. Bölge savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Rusya'nın Kemerovo kentinde içinde çok sayıda yolcu bulunan troleybüs korku dolu anlara sahne oldu. Hızlandığı bir anda freni boşalan ve sağa sola savrulmaya başlayan troleybüs, bir süre sonra kontrolden çıkarak önde seyir halindeki troleybüse çarptı.

Can pazarının yaşandığı yolda çok sayıda yolcunun hızla savrulan troleybüsten dışarıya fırladığı öğrenilirken, Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Alexei Kuznetsov kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk verilere göre troleybüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk toplam 109 kişi yaralandı” dedi.
Kuznetsov, troleybüsün 23 yaşındaki sürücüsünün de hastanede tedavi altında bulunduğunu ve durumunun ağır olduğunu ekledi.

Kazanın ardından trafiğe kapatılan Logovaya otoyolu, troleybüslerin çekilmesiyle tekrar açıldı. Bölge savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Rusya#Kaza#Dünya

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