Rusya'da Klyuchevskoy Yanardağı patladı: Kül bulutları 9 kilometre yüksekliğe ulaştı

Haberin Devamı

Rusya’nın Kamçatka bölgesindeki Klyuchevskoy Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağdan 9 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdüğü bildirildi.

Kamçatka'da 450 yıldır sessizliğini koruyan Kraşeninnikov yanardağı da 3 Ağustos'ta aktif hale gelmişti. Rusya Acil Durumlar İdaresi'nin açıklamasına göre, Kamçatka Yarımadası açıklarında yaşanan 8,8'lik depremin ardından meydana gelen patlamayla, Kraşeninnikov yanardağı 1550 yılından bu yana ilk kez aktif lav püskürtmüştü.

Kamçatka Acil Durumlar Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, dumanın yaklaşık 6 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtmişti.

Klyuchevskoy Yanardağı, Kamçatka'da depremin ardından faaliyete geçen 7. yanardağ oldu. Depremin etkisiyle Kamçatka'da en az altı yanardağ aktif hale geldi. Shiveluch, Bezymianny, Karymsky, Avachinsky ve Kraşeninnikov yanardağları, faaliyete geçen yanardağlar arasında yer aldı.

Haberin Devamı

KAMÇATKA'DAKİ 8,8'LİK DEPREM

Kamçatka yarımadası açıklarında kaydedilen 8.8 büyüklüğündeki deprem, 2011 yılında Japonya'da 15 binden fazla can kaybına neden olan 9.1 büyüklüğündeki depremden sonra yaşanan en güçlü deprem olarak kayıtlara geçmişti.

İki volkanik patlama da çarşamba günü meydana gelen ve Japonya'dan Hawaii'ye, Ekvador'a kadar uzanan geniş bir bölgede tsunami uyarılarına yol açan şiddetli depremin ardından gerçekleşti. Yetkililer, deprem sonucu oluşan tsunaminin Severo-Kurilsk limanına ulaşmasıyla bir balık işleme tesisinin sular altında kaldığını açıklamıştı.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Merkezi, Kamçatka'daki Klyuchevskoy Yanardağı'nın patladığını bildirmişti. Akademinin Kamçatka şubesinin telegram hesabından 11.51'de yayınlanan mesajda, "Şu anda Klyuchevskoy patlıyor" ifadesi yer almıştı.

Patlamaların duyulduğu yanardağın batı yamacından aşağı doğru sıcak lav aktığı görülmüştü.