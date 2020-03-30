Rusya’da kısıtlamalara yeterince uyulmuyor

Anadolu Ajansı’nın haberine göre başkentte, yetkililerin “evde kal” çağrısına rağmen hafta sonu havanın güneşli olmasını fırsat bilen pek çok kimse sokaklarda dolaştı. Çalışanların 5 Nisan’a kadar idari izinli sayıldığı şehrin sakinleri ailece piknik ve mesire yerlerine akın etti. Şehirde, önlemler çerçevesinde market ve eczaneler hariç tüm mağaza, restoran, bar, kafe ve kuaförler 5 Nisan’a kadar kapatıldı ancak yasağa rağmen bazı kuaför ve güzellik salonlarının hala hizmet verdiği görüldü. Restoranlar sadece paket servisine başlarken, kapıdan satış yapan tanınmış fast food zincirlerinin ve dönercilerin önünde sosyal mesafe uyarılarına rağmen kuyruklar oluştu. Öte yandan DHA’nın haberine göre Rusya’nın tanınan doktorlarından, Acil Çocuk Cerrahisi ve Travmatoloji Araştırma Enstitüsü Başkanı Leonid Roşal, Rusya’da koronavirüsün yayılması ile ilgili durumun 2 ila 3 ay içinde iyileşebileceğini söyledi.