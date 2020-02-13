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Haber Giriş: 13.02.2020 - 20:26,Son Güncelleme:/

Rusya'da kırmızı alarm! İtlaf çalışmaları başladı

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Rusya'da kırmızı alarm! İtlaf çalışmaları başladı

Rusya’da Afrika domuz vebası tespit edilirken, hastalığın yayılmaması için itlaf çalışmalarına başlatıldığı açıklandı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) tarafından yayınlanan rapora göre, Rusya’nın Samara Bölgesi’ndeki Koshkinsky kasabasında bir domuz çiftliğinde Afrika domuz vebası tespit edildiği açıklandı. Uzak Doğu ülkelerinden Afrika kıtasına kadar geniş bir coğrafyada görülen, son olarak da Avrupa’ya yayılan virüsün Rusya’da ilk kez görüldüğü kaydedildi. Virüsün yayılmaması için Rusya’da önlemler alınırken, virüsün görüldüğü çiftlikteki domuzların itlaf edildiği ve bölgede incelemelerin devam edildiği aktarıldı. İtlaf edilen hayvanların bedenlerinin temizlendiği ve virüsün yayılmaması için tüm önlemlerin alındığı ifade edilirken, virüsün insanlara bulaşmasının mümkün olmadığı belirtildi. Raporda hastalığın görüldüğü ilk andan itibaren, 6 domuzun virüs nedeniyle ölü bulunduğu 230 domuzda ise virüsün görüldüğü aktarıldı.

 

 

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