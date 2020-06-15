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DHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 16:14,Son Güncelleme:

Rusya'da katliam yapmaya hazırlanan 15 yaşındaki genç yakalandı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Volgograd kentinde 15 yaşındaki bir çocuğun bir ilköğretim kurumuna yönelik silahlı saldırı hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.

Rusya'da korkunç bir olayın eşiğinden dönüldü. 15 yaşındaki bir gencin okul katliamı yapmaya hazırlandığı anlaşıldı. 

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Volgograd kentinde 15 yaşındaki bir çocuğun bir ilköğretim kurumuna yönelik silahlı saldırı hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Güvenlik güçlerinin yaptığı aramada çocuğa ait 18 adet molotofkokteyli,5 bıçak ve el yapımı bomba çıktığı bildirildi. 

Rusyada katliam yapmaya hazırlanan 15 yaşındaki genç yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Volgograd kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlemeye hazırlandığı tahmin edilen 15 yaşındaki bir çocuğun yakalandığı belirtildi.

Rusyada katliam yapmaya hazırlanan 15 yaşındaki genç yakalandı

ÇOCUĞUN ÜZERİNDE 18 ADET MOLOTOFKOKTEYLİ, EL YAPIMI BOMBA ÇIKTI

Gözaltına alınan çocuğun bulunduğu yerde yapılan aramada el yapımı bomba, 18 adet molotofkokteyli ve 5 bıçak ile el yapımı bomba yapımı ve eğitim kurumlarına silahlı saldırılar düzenlemeye yönelik bilgiler içeren el yazısı notların ele geçirildiği belirtildi.

Rusyada katliam yapmaya hazırlanan 15 yaşındaki genç yakalandı

İLK İFADESİ KAN DONDURDU

Gözaltına alınan şüpheli çocuğun ilk ifadesinde amacının, bir eğitim kurumunun personellerine ve daha önce sorun yaşadığı bir öğrenciye yönelik saldırı düzenlemek olduğu kaydedildi. Yasa dışı patlayıcı madde üretimi suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen çocuk zanlı hakkında, ‘2 ya da daha fazla kişiye yönelik cinayet planlamak’ maddesinden de dava açılabileceği belirtildi.

 

 

 

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