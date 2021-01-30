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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 03:04 | Son Güncelleme:

Rusya'da katliam gibi kaza: 12 ölü 12 yaralı!

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Rusya'da katliam gibi kaza: 12 ölü 12 yaralı!
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Rusya'nın Samara bölgesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Rusya Soruşturma Komitesinin açıklamasında, kazada yaralanan 12 kişiden 5'inin yoğun bakımda bulunduğu belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk belirlemelere göre, kaza kamyonun karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana geldi.

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