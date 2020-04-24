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Dünya
DHA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 11:42,Son Güncelleme:

Rusya'da karantinada drone ile kek servisi

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Rusya'da karantinada drone ile kek servisi
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Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle karantina ve sosyal mesafe kuralları uygulanan Rusya’da 16 yaşındaki bir çocuk, babaannesinin yaptığı kekleri drone ile komşulara dağıttı. O anlar kameraya kaydedildi.

Rusya’nın Tümen kentinde yaşayan 16 yaşındaki Pasha Reshetnikov, babaannesinin yaptığı kekleri sosyal mesafe ve karantina kuralları nedeniyle drone ile komşulara dağıttı.

Rus medyasına konuşan Reshetnikov, “Dışarı çıkmak şu anda imkansız. Babaannem komşulara yiyecek dağıtmayı sever. Ama bu bir problemdi. Biraz düşündüm ve nasıl çözeceğimi buldum. Drone uçurmak benim için bir hobi ve bunu babaanneme önerdim” dedi.

Rusyada karantinada drone ile kek servisi

‘KİMSE KEKSİZ KALMADI’

Pasha Reshetnikov, 'drone’un uçurulma anını ve tüm detayları sosyal medyada paylaştı. Kekleri drone ile dağıttığı sırada şiddetli rüzgarın olduğunu belirten Reshetnikov, “Şiddetli bir rüzgar vardı ama yine de başardık. Kimse keksiz kalmadı” ifadelerini kullandı.

Rusyada karantinada drone ile kek servisi

 

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