Rusya'da kâbus bitmiyor! Dört gündür ölüm rekoru kırdılar

Rusya, Delta varyantının etkisine girdiğinden beri adeta koronavirüs salgınında kâbus gibi günler geçirmeye devam ediyor. Ülkede bugün itibarıyla 23 bin 218 yeni vaka açıklanırken son 24 saat içinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 679 oldu.

Bu ölüm sayısı ülkede dördüncü kez üst üste Kovid-19 can kaybı yaşandığı anlamına geliyor. Bir önceki gün koronavirüs can kaybı 672, yeni vaka sayısı ise 23 bin 543 olmuştu.

Son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alan Rusya, aşı karşıtlığının önüne geçmek için çok konuşulacak bir adım atmaya hazırlanıyor.

Rusya'da aşı olmayanların çalışmasını engelleyecek bir kanun üzerinde çalışmalar başladı.

Söz konusu karar kullanıma girdiğinde Kovid-19 aşısı olmayanların çalışmaları engellenecek.

Öte yandan Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendi adına zorunlu aşılamaya karşı olduğunu söylemişti.

Pandemiden başından beri ülkede 5.5 milyonun üzerinde kişide koronavirüs görüldü.

Pandemiden en çok etkilenen beşinci ülke konumunda olan ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 135 bini aştı.

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