Rusya’da isteyene evde COVID-19 testi

Rospotrebnadzor yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız COVID-19 testini hastanelere gitmek yerine evine sipariş vererek yaptırabilecek. Kişinin adresine ekip gönderileceği için evde test paralı olacak. Adrese gidecek Rusya Salgın Hastalıkları Merkezi elemanları müşteriye ağız ve burundan nasıl örnek alınması gerektiğini tarif edecek. Kişi test numunesini kendi alarak yetkiliye teslim edecek. Test sonucu kişiye elektronik posta veya SMS mesajı olarak gönderilecek” bilgisini verdi. Testin fiyatı 1.250 ruble (110 TL) olarak açıklandı. Dün itibariyle son 24 saatte Rusya’daki vaka sayısı 954 artarak 6.343’e çıktı. Ülke çapındaki can kaybı ise 47.