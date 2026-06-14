Putin sıkıştı… Rusya’da “İran krizi bitince ne yaparız” endişesi

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ABD ile İran arasındaki ihtilafın anlaşmayla sonuçlanması ve Hürmüz Boğazının yeniden ulaşıma açılmasıyla petrol fiyatlarının dip yapmasından endişelenen Rusya, Ukrayna savaşında el yükseltme derdine düştü. Önümüzdeki iki gün içerisinde Ukrayna başkenti Kiev’e Rusya tarafından nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip balistik füzesi olan “Oreşnik” atılacağı dile getirilirken, Rus kuvvetleri Donetsk bölgesinde de stratejik Konstantinovka kasabasını ele geçirmek için taarruza geçti. Konstantinovka’nın ay sonuna kadar Rusların eline geçmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hayali Donbas bölgesinin tamamını ilhak etme planının önü açılmış olacak.

BATI ile SAVAŞIYORUZ

Önceki gün Moskova’da kutlanan Rusya Günü’nde Ukrayna’da savaşan askerleri etrafına toplayarak Ukrayna’da belirlediği hedeflerden geri adım atmayacağını dile getiren Putin, “Biz bu savaşta sadece Ukrayna ile mücadele etmiyoruz. Karşımızda tüm batı ittifakı var. Ancak NATO’nun Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma planları başarıya ulaşamayacak. Rusya belirlediği hiçbir hedefinden geri adım atmayacak” açıklamasını yaptı.

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donbas ve kırım denklemi

Rus birlikleri Donbas’a odaklanırken Ukrayna ordusu da Kırım Yarımadası’nı havadan kuşatma taktiğini sürdürdü. Ukrayna’ya ait dron ve füzeler gece gündüz Kırım’ı Rusya’ya bağlayan karayolu ve köprüleri hedef almayı sürdürdü. Böylece Kırım’da ciddi yakıt sıkıntısı yanı sıra gıda ürünlerinde de azalma gözlenmeye başladı. Düne kadar tatil için Kırım’a giden Ruslar şimdi yarımadadan bir an önce kaçmanın yolunu arıyor.

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sürdürdüğü savaş her geçen günle biraz daha pahalıya mal oluyor. Uluslararası Güvenlik Enstitüsü’nün son raporuna göre Rus devleti yeni yılın ilk 4 ayında bütçeden savaşa 5.9 trilyon ruble harcadığını açıkladı. Böylece son dört ayda Rusya’nın savaşa harcadığı para günde yaklaşık 930 milyon dolara tekabül ediyor.