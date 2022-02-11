Rusya’da inanılmaz görüntü: Dikkatsiz sürücü yaşlı kadını böyle ezdi!

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Rusya'da bir sürücü, aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmeyerek çarpmasının ardından yerde yatan kadının defalarca üzerinden geçti.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Zelenodolsk kentinde bir sürücü, aracının arkasında bulunan yaşlı kadını fark etmeyerek geri geri gitmeye başladı.

Dikkatsiz sürücü, aracının kar birikintilerine saplandığını düşünerek, çarparak yere düşürdüğü kadının üzerinden defalarca geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı kadının ayağa kalkmaya çalıştığı görüldü.

Dikkatsiz sürücü, en sonunda aracından inmesinin ardından yerde yatan kadını fark etti.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Sürücü, göz altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.