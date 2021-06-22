Rusya'da inanılmaz anlar: Ulusal parkta ayı dehşetini yaşadılar!

Rusya'da yaşanan ayı dehşeti deyim yerindeyse ülkeyi sarstı. Sibirya'nın güneyindeki Sayan Dağları eteğinde yer alan Ergaki ulusal Parkı inanılmaz bir dehşete sahne oldu

Oldukça saldırgan bir boz ayı park yakınlarında dolaşan 16 yaşındaki bir genci yedi! Olay anında bölge yakınında bulunan ancak gencin ölümüne engel olamayan turistler ayıyı yanlarında bulunan çakıyla yaralayarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ayı bu esnada turistlerden birini de yere devirerek yaraladı.

Turistlerden biri ayıyı çakıyla yaralayıp etkisiz hale getirmeye çalışırken diğeri hızla parka koşarak durumu haber verdi ve yardım çağırdı. Görevliler olay yerine geldiğinde boz ayı talihsiz gencin yarısını yemiş bir şekilde ve yaralı halde yerde uzanırken bulundu.

Görevliler ayıyı tüfekle vurdular ancak yaralı hayvan koşarak ormanın derinliklerinde gözden kayboldu. Ertesi sabah daha kalabalık ve hazırlıklı şekilde ayının peşine tekrar düşen görevliler yaralı haldeki ayıyı vurarak öldürdü.

Ulusal Park'ın yetkilileri yaptıkları resmi açıklamada 'Saatler süren aramaların ardından insan yiyen ayı parkımız görevlileri tarafından vurulup öldürülerek etkisiz hale getirilmiştir.' ifadesi kullanıldı.

Ayı saldırısında hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin Rusya Federasyonu'na bağlı özerk bir cumhuriyet olan Hakasya'nın başkenti olan Abakan şehrinden olduğu ve kampa gelenlere bölgeyi tanıtmak ve tırmanışlar sırasında rehberlik yapan ve 'şerpa' adı verilen bölge halkından olduğu açıklandı.

Parkın müdürü Igor Gryazin'in açıklamasına göre uzun süren kış ve karların geç erimesi yüzünden boz ayıların yiyecek bulabilmek için parka yaklaştığı düşünülüyor. Igor Gryazin hayatını kaybeden gencin kestirme yoldan gitmek isterken ayıyla karşılaşmış olduğunu düşündüklerini de sözlerine ekledi.

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