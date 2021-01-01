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DHA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Rusya'da inanılmaz anlar! Kendilerini polis olarak tanıtıp...

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Rusya'da inanılmaz anlar! Kendilerini polis olarak tanıtıp...
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Rusya’nın St. Petersburg kentinde polis kılığına girerek kimlik kontrolü yapan kişiler olay yarattı. Polis kılığına giren dolandırıcılar, hiç beklemedikleri anda baskın yedi.

Rusya’nın St Petersburg kentinde  polis kılığına girerek, kimlik kontrolü yapan "sahte" özel kuvvetler polisi gözaltına alındı.

Rusya'nın St Petersburg kentinde polis kılığına giren 4 kişinin bir aracı durdurarak, kimlik kontrolü yaptığı ihbarını özel kuvvetler polisini harekete geçirdi.

St. Petersburg kentinde özel kuvvet polisi kılığına giren 4 kişi, dolandırıcılık amacıyla benzin istasyonunda iki kişiyi gözaltına almaya çalıştı. İhbarı değerlendiren özel kuvvet polisi olay yerine gelerek, sahte polislerini suç üstü yakaladı.

Operasyon anı ise Rus özel kuvvet polisi kamerası tarafından an be an kayda alındı. Olay ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Ayrıca sahte polisler hakkında kendisini polis olarak tanıttığı için adli işlem başlatıldı.

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