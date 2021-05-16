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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 16.05.2021 - 13:18 | Son Güncelleme:

Rusya'da ilginç geçit töreni: Çocuklar asker gibi yürütüldü!

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Rusya'da ilginç geçit töreni: Çocuklar asker gibi yürütüldü!

Rusya'da dokuz yaşındaki çocuklar askeri üniformalar içinde geçit töreni yaparken filme alındı. Söz konusu videoda 'Anavatan için ölmek' hakkında savaş şarkılar söyleyen çocukların oyuncak silahlar taşıdığı da görülüyor.

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  • Rusyada ilginç geçit töreni: Çocuklar asker gibi yürütüldü
  • Rusyada ilginç geçit töreni: Çocuklar asker gibi yürütüldü
  • Rusyada ilginç geçit töreni: Çocuklar asker gibi yürütüldü
  • Rusyada ilginç geçit töreni: Çocuklar asker gibi yürütüldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Son dönemde batı dünyası ile en gergin dönemini yaşayan Rusya'dan bir hayli ilginç görüntüler geldi.

Görüntülerin adresi başkent Moskova'nın doğusunda yer alan sanayi şehri Elektrostal'dı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda dokuz yaşındaki çocukların askeri üniformalar içinde geçit töreni yaptığı göründü.

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Kısa sürede viral olan videoda 'Anavatan için ölmek' hakkında savaş şarkılar söyleyen çocukların oyuncak silahlar taşıdığı da dikkatlerden kaçmadı.

Askeri düzende yürütülen çocuklar 'düşmanlarınıza affetme yok' sloganları da attılar.

Geçit töreni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üst düzey güvenlik yetkilisinin çocuklar için askeri eğitimin artırılması çağrısını yapmasından kısa bir süre sonra yapıldı.

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Videonun diğer sahnelerinde 16 yaşındaki öğrencilerin savaş şarkıları söyleyerek 'Biz Rus'uz, Tanrı bizimle! Biz Rusuz, Ruslar satmıyor' sloganı attığı görüldü.

Sosyal medyayı ikiye bölen video bazı kullanıcılar tarafından savunuldu, diğerleri ise videoyu NAZİ Almanyası'nın 'Hitler Gençliği' yapılanmasına benzemek ile suçladı.

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