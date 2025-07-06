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Rusya'da İHA saldırısı nedeniyle 287 uçuş iptal edildi

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#Rusya#İHA Saldırısı#Uçuş İptalleri
Rusyada İHA saldırısı nedeniyle 287 uçuş iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 21:12

Ukrayna ordusunun, Rusya’nın çeşitli şehirlerine son 24 saatte insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar nedeniyle 287 uçuşun iptal edildiği bildirildi. 

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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, ülkede dünden bu yana devam eden yoğun İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda havalimanında uçuşların iptal edildiği ya da ertelendiği aktarıldı.

287 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Başkent Moskova, St. Petersburg ve Nijniy Novgorod’daki havalimanlarında toplam 287 uçuşun iptal edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Ülkenin çeşitli bölgelerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin geçici olarak ortaya çıkan kısıtlamalar ışığında, iç hava taşımacılığına ilişkin gelişmeler izleniyor. Durum yönetilebilir halde." ifadesi kullanıldı.

UKRAYNA İHA SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ

Rusya’da dünden bu yana başta başkent Moskova olmak üzere farklı şehirlere yönelik Ukrayna ordusu tarafından İHA'larla saldırılar düzenlenmiş, Rusya ordusu savunma sistemleri pek çok Ukrayna İHA’sını düşürmüştü.

 

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#Rusya#İHA Saldırısı#Uçuş İptalleri

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