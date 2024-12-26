Rusya'da İHA krizi: 4 havalimanında uçuşlar durdu

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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), başkent Moskova'da bulunan Şeremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Jukovski ve Kaluga Havalimanlarında uçuşların durdurulduğu açıklandı.

Rusya'da olası İHA saldırıları nedeniyle Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, Sivil hava araçlarının uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla Şeremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Jukovski ve Kaluga havaalanlarına geçici olarak uçuş kabul edilmeyeceği bildirildi.

Rosaviatsiya'dan yapılan açıklamada "Hava aracı ekipleri, hava trafik kontrolörleri ve havaalanı hizmetleri, uçuş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor. Güvenlik, her zaman birinci önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi.