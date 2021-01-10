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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 10.01.2021 - 00:28 | Son Güncelleme:

Rusya'da huzurevi yangını! Çok sayıda ölü var

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Rusya'da huzurevi yangını! Çok sayıda ölü var
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Rusya'nın Tümen bölgesindeki bir huzurevinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tümen bölgesinin Borovskiy köyündeki huzurevinde yangın çıktı.

Binanın birinci katında başlayan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yangın kontrol alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Huzurevinin ruhsatı olmadığı ve özel konut olarak kullanıldığı öğrenilirken, ev sahibinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin İşbuldino köyündeki huzurevinde, 15 Aralık 2020'de çıkan yangın sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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