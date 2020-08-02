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Dünya
DHA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Rusya'da havalimanında korku dolu anlar! Uçağa böyle çarptı

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Rusya’nın Sheremetyevo Havaalanı’nda uçak yakıtı taşıyan bir tanker, alanda bekleyen yolcu uçağına çarptı. Mucize eseri patlama olmazken, uçak hizmetten kaldırılarak tamire alındı.

Havalimanında uçuşuna hazırlanan uçağının burun bölümüne çarpan yakıt tankeri kullanılmaz hale gelirken, uçağın burun bölümü hasar gördü.

Yetkililer, kaza nedeninin araştırıldığını belirtirken, çarpmadan dolayı tankerdeki yakıtın patlamamasını ise mucize olarak nitelendirdi. Kazada yaralanma olmadığını ifade edildi.

Rusyada havalimanında korku dolu anlar Uçağa böyle çarptı

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