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DHA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

Rusya’da hava fişek fabrikasında yangın

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Rusya’da hava fişek fabrikasında yangın
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Rusya’nın Rostov-on-Don kentinde, havai fişek imalatı yapılan bir fabrikada patlama meydana geldi.

Rusya’nın Rostov-on-Don kentinde, havai fişek imalatı yapılan bir fabrikada patlama meydana geldi. Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, yangının sabah 6.30'da meydana geldiği ifade edildi.

Bakanlık, yeni yıl kutlamaları için hazırlık yapan bir havai fişek fabrikasında yangın çıktığını yangının etkisiyle içeride bulunan havai fişeklerinin patladığını duyurdu.

Bakanlık haftasonu tatili olduğu gerekçesiyle fabrikada kimsenin bulunmamasını şans olarak nitelendirirken, olayda ölü ve yaralının olmadığı ifade edildi. Yangın sebebiyle havai fişeklerin tutuştuğu iki katlı bina itfaiye tarafından zorlukla söndürüldüğü kaydedildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Rusya’da hava fişek fabrikasında yangın

 

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