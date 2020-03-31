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Rusya, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 10:13,Son Güncelleme:/

Rusya’da hastaları coğrafi konumla takip edecekler

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Rusya’da hastaları coğrafi konumla takip edecekler
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Rusya’da Belediye Başkanı Yardımcısı Anastasia Rakova, Moskova’da evde tedavi gören koronavirüs (Covid-19) hastalarının nerede olduğunu takip etmek için ‘coğrafi konum verilerinin’ kullanılacağını duyurdu.

Rus basının haberine, Belediye Başkanı Yardımcısı Anastasia Rakova, Moskova’da evde tedavi gören koronavirüs hastalarının nerede olduğunu takip etmek için ‘coğrafi konum verilerinin’ kullanılacağını duyurdu.

Rakova, “Uygulamaları katılaştırıyoruz evde kendini izole eden hastalar için. Şu anda, evde tedavi gören hastalar için sürekli olarak coğrafi konum verisi sağlamak bir zorunluluk. Bu bizim daha hızlı davranmamıza olanak sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Daha önce koronavirüs teşhisi konmuş bir hastanın, koronavirüs hastalarının kaldığı Kommunarka’daki hastaneden kaçtığı ve güvenlik kamerası sistemi ile takip edilerek geri gönderildiği ifade edildi.

Rusya’da şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, 1836 kişi hasta ve 66 kişi de iyileşti.

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