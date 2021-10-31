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Rusya’da günlük Kovid-19 vakaları son bir aydır yükseliyor

#Koronavirüs#RUSYA#Vaka Artışı
Rusya’da günlük Kovid-19 vakaları son bir aydır yükseliyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana 40 bin 993 ile "en yüksek günlük vaka sayısına" ulaşıldı.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı 1158 artarak 238 bin 538’e, iyileşenlerin sayısı 27 bin 115 artışla 7 milyon 358 bin 539'a yükseldi.

Son 24 saatte 40 bin 993 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi. Böylece toplam vaka sayısı 8 milyon 513 bin 790 olarak kayıtlara geçti.

EKİMDE YÜKSELİŞ DEVAM ETTİ

1 Ekim’de ülkede günlük vaka sayısı 24 bin 552, 10 Ekim’de 28 bin 647, 20 Ekim’de 34 bin 73, 25 Ekim’de 37 bin 930 olarak açıklanmıştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 603 artarak 1 milyon 817 bin 391'e çıktı. Şehirde 94 kişinin daha virüs yüzünden yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 31 bin 342'ye yükseldi. Moskova’daki vaka sayısı dün 7 bin 267 olmuş, 97 kişi hayatını kaybetmişti.

SALGINA KARŞI ÖNLEMLER

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Ekim'de ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılması talimatı vermişti.

Diğer yandan ülkenin bölgelerinde salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınmıştı. Durumu kötüleşen bölgelerde, kalabalık mekanlara, restoran ve kafelere girişlerde Kovid-19 aşısı olanlara verilen barkod uygulaması (QR kod) devreye sokulmuştu.

Yaklaşık 145 milyon nüfusa sahip ülkede, 50 milyondan fazla kişinin tam aşılandığı bildirilmişti.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, dün 1160 kişi yaşamını yitirmiş ve 40 bin 251 vaka kayıtlara geçmişti.

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