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Rusya'da görkemli tören: Putin'den Batı'ya gözdağı

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#Rusya#Zafer Günü#Moskova
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 12:42

Rusya'nın başkenti Moskova'da, İkinci Dünya Savaşı zaferinin 80. yıl dönümü kutlandı. Rus ordusu, geçit töreninde gövde gösterisi yaparak Batı'ya gözdağı verdi. Tören öncesinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Kızıl Meydan'ı gören her binanın çatısına sniper yerleştirildi. Dünya liderlerinin yer aldığı törende Putin'in Çin Devlet Başkanı Şi Çinping ile yan yana durması dikkat çekti. Öte yandan tören sırasında Türk yapımı Bayraktar, Aksungur ve Akıncı SİHA'ları da sergilendi.

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Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının 80. yıl dönümü, Rusya'nın başkenti Moskova'da görkemli bir tören ile kutlandı.

Tören öncesinde Rus yetkililer, Ukrayna'nın olası saldırı ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini arttırması dikkat çekti. Kızıl Meydan çevresinde sinyal kesici cihazlar kullanırken meydanı gören her binanın çatısına sniperlar (keskin nişancı) yerleştirildi.

Kızıl Meydan'da gerçekleşen tören, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yabancı liderin katılımıyla başladı.

Rusyada görkemli tören: Putinden Batıya gözdağı

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Geçit töreninde Yars kıtalararası balistik füze sistemleri sergilenirken Giatsint-K ve Malva topçu araçları tanıtıldı. Törende, Su-35 ve MiG-29 savaş uçakları gösteri uçuşu yapmasının yanı sıra Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleştirildi.

Rusyada görkemli tören: Putinden Batıya gözdağı

11 binden fazla Rus askerinin yürüyüşüne Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Vietnam, Mısır, Çin, Laos, Moğolistan ve Myanmar askerleri de eşlik etti.

Rusyada görkemli tören: Putinden Batıya gözdağı

Rus ordusunun gövde gösterisi yaptığı geçit töreninin ardından Rusya lideri Putin, birlik komutanlarının bayramını kutladıktan sonra ulusa sesleniş konuşması yaptı.

PUTİN'İN KONUŞMASI

Rusya lideri Putin, konuşmasına 1941-1945 yılları arasındaki İkinci Dünya Savaşı'na katılan Sovyetler Birliği ülkelerini selamladı ve Rus halkının Zafer Günü'nü kutladı.

Zafer Günü'nün Rus halkı için bayram olduğunu belirten Putin, "Nazizmi mağlup edenlere iftira atılmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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Rusyada görkemli tören: Putinden Batıya gözdağı

Putin, savaş sırasında milyonlarca Rus'un özgürlük ve barış için hayatını kaybettiğini vurguladı ve ülkesinin Nazizm karşısında her zaman "yıkılmaz bir engel" olacağını söyledi.

Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın tamamen yenilgiye uğratılmasının pek çok ülkenin ortak çabası olduğunun altını çizdi.

Rusyada görkemli tören: Putinden Batıya gözdağı

Rusya lideri, Ukrayna'da başlattığı savaşı "Nazilere karşı özel askeri operasyon" olarak adlandırmıştı.

Putin daha sonra katılımcıları savaşta hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 80'inin II. Dünya Savaşı'nın ateşli yörüngesine çekildiğini belirten Putin, şöyle konuştu:

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"Nazi Almanyası'nın, militarist Japonya'nın ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki uydularının tamamen yenilgiye uğratılması, Birleşmiş Milletler ülkelerinin ortak çabalarıyla sağlandı. Sovyetler Birliği topraklarında verilen belirleyici savaşların ardından Avrupa'da ikinci bir cephenin açılmasının zaferi daha da yakınlaştırdığını her zaman hatırlayacağız. Müttefik ordularımızın askerlerinin, direnişe katılanların ve cesur Çin halkının ortak mücadelemize katkısını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Hepsi barışçıl bir gelecek için mücadele etti. Biz Rusya adına, onun büyüklüğü ve refahı adına, askeri ve barışçıl konularda, stratejik hedeflere ulaşmada, sorunları çözmede her zaman birlik olacağız"

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Rusyada görkemli tören: Putinden Batıya gözdağı

Putin ve törene katılan yabancı ülke liderleri, Kızıl Meydan'daki törenin ardından Kremlin Sarayı yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na hayatını kaybedenler anısına çiçek bıraktı.

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TÜRK SİHA'LARI TÖRENDE

Rus askerlerinin geçişine eşlik eden Kırgızistan askerleri, Türkiye'den satın aldıkları silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) sergiledi.

Rusyada görkemli tören: Putinden Batıya gözdağı

Türk Savunma Sanayi yapımı Bayraktar, Aksungur ve Akıncı SİHA'ları, Kızıl Meydan'da kurulan dev ekranda gösterildi.

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#Rusya#Zafer Günü#Moskova

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