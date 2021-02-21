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Dünya
BBC TÜRKÇE- Fotoğraflar: Reuters
Haber Giriş: 21.02.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Rusya'da gizemli olay! Fotoğraflar viral oldu

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Rusya'da gizemli olay! Fotoğraflar viral oldu
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Rusya'da sokak köpeklerinin önce maviye ardından yeşile boyanması gizem yarattı. Rusya medyası köpeklerin sağlıklı göründüğünü ve iyi beslendiğini haberleştirirken bakır sülfat gibi zehirleyici bir kimyasal yemiş olmalarından da şüphe ediliyor. Haberin yapılmasının ardından görüntüler viral oldu.

İlk olarak Rusya'nın batısındaki Dzerzhinsk şehrinde maviye boyanmış yedi sokak köpeği bulundu.

Yerel medyanın 11 Şubat'ta köpeklerle ilgili haber yapmasının ardından fotoğrafları viral oldu.

Köpeklerin yakınında bulunduğu fabrika, akrilik cam ve prusik asit üretiyor. Köpeklerin mavi pudra boyasının üzerinde yuvarlanmış olabileceğinden şüphe ediliyor.

Rusyada gizemli olay Fotoğraflar viral oldu

13 Şubat'ta veterinere götürülen köpeklerden kan ve dışkı örnekleri alındı; tüylerinde ise Prusya mavisi boyasına rastlandı.

Rusya medyası köpeklerin sağlıklı göründüğünü ve iyi beslendiğini haberleştirirken bakır sülfat gibi zehirleyici bir kimyasal yemiş olmalarından da şüphe ediliyor.

Perşembe günü ise Podolsk şehri yakınlarında yeşile boyanmış köpekler bulundu. Köpeklerin bulunduğu yerin yakınındaki terk edilmiş bir depoda yeşil pudra boyası vardı.

Rusyada gizemli olay Fotoğraflar viral oldu

Rusya'da sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu köpeklerin diğer mavi köpeklerin ilgi çekmesinin üzerine kimileri tarafından kötü bir şakaya kurban gitmiş olabileceğini ve yeşile boyanmış olabileceklerini öne sürdü.

Bu köpeklerle ilgili de araştırmalar devam ediyor.

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