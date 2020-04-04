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Haber Giriş: 04.04.2020 - 16:18,Son Güncelleme:/

Rusya'da feci olay! 1 ölü, 4 yaralı

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Rusya'da feci olay! 1 ölü, 4 yaralı
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Rusya’da bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Orehovo-Zuyevo kentinde bulunan Gagarin Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın üçüncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Binanın borularında meydana gelen patlamayla apartmanın orta kısmının çöktüğü, 1 kişi öldüğü ve 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Yaşanan patlamanın ardından kurtarma ekipleri binaya ulaşarak enkaz altında kalanları çıkarmaya başladı. 

Rusya Acil Durumlar tarafından son yapılan açıklamada 1 kişinin cesedine ulaşıldığı 4 kişinin ise enkaz altından ağır yaralı olarak çıkarıldığı duyuruldu.

Çökme meydana gelen binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken birçok apartman sakininin hafif yaralı şekilde binadan tahliye edildiği enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmalarının devam edildiği öğrenildi.

KORONA VİRÜSÜNÜ UNUTTULAR KURTARMA ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bölge sakinlerinin korona virüsünü unutarak hiçbir tehlikeye aldırış etmeden arama kurtarma çalışmalarını izlediği görülürken polisler tarafından çevre sakinleri uzaklaştırılarak bina çevresine kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

Belediye başkanı yaşanan patlamanın ardından yaptığı açıklamada sağ kurtulan apartman sakinlerinin geçici barınma merkezlerine alınacağını ifade etti. Bölge savcılığı tarafından yaşanan patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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