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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 09:31,Son Güncelleme:

Rusya'da facia! Corona tedavisinin yapıdığı hastanede yangın: 5 ölü

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Rusya'da facia! Corona tedavisinin yapıdığı hastanede yangın: 5 ölü
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Rusya'nın St. Petersburg kentinde, yeni tip Corona Virüsü (Covid-19) vakalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Rus TASS haber ajansına göre, St. Petersburg'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü Aziz Yorgi Hastanesinin 6. katında yangın çıktı.

Yangında, solunum cihazına bağlı 5 kişi hayatını kaybetti.

Hastanedeki 150 kişinin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Rusyada facia Corona tedavisinin yapıdığı hastanede yangın: 5 ölü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, ilk belirlemelere göre yangına solunum cihazının arızalanmasının neden olduğu ifade edildi.

Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, iki gün önce yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında da 9 kişi ölmüştü.

Geçen hafta, Başkent Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.

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