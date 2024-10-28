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Rusya'da etanol tesisi vuruldu: 2 yaralı

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#Rusya#Ukrayna#Tesis
Rusyada etanol tesisi vuruldu: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 10:56

Ukrayna, Rusya’nın Voronej bölgesindeki etanol üretim tesisine İHA ile saldırdı. Tesiste çıkan yangının hasara neden olduğu bildirilirken, 10 Ukrayna İHA'sına ait parçaların çevredeki binalarda tahribata yol açtığı ifade belirtildi. Saldırıda, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 976'ncı güne girilirken, karşılıklı saldırılar aralıksız devam ediyor. Ukrayna güçleri Rusya'nın güneyindeki Voronej bölgesinde bulunan etanol üretim tesisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırdı.

Bölge Valisi Alexander Gusev yaptığı açıklamada, saldırıda 2 kişinin yaralandığını belirtirken, çıkan yangının tesiste hasara neden olduğunu söyledi.

Gusev, dün gece saatlerinde bölge üzerinde imha edilen yaklaşık 10 Ukrayna İHA’sının parçalarının Novokhopersky’de bulunan binalarda da tahribata yol açtığını bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 800 metrekarelik alana yayılan yangının söndürüldüğü kaydedildi.

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#Rusya#Ukrayna#Tesis

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