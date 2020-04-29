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Dünya
DHA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 15:47,Son Güncelleme:

Rusya’da Ebeko yanardağında patlama sonrası kül yağmuru

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Rusya’da Ebeko yanardağında patlama sonrası kül yağmuru
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Rusya’nın Kuril Adaları’nda bulunan yanardağda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne dağılan küller, tüm kente yağdı. O anlar bölge halkı tarafından kaydedildi.

Rusya'nın Kuril Adaları’ndan biri olan Sahalin Adası’ndaki Ebeko Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamanın ardından küllerin 3,5 kilometre yüksekliğe ulaştığını duyurdu. Daha sonra gökyüzüne yayılan küller, yağmur olarak Severo-Kurilsk kentine yağdı. O anlar ise bölge halkı tarafından an be an görüntülendi.

Öte yandan Kuril Adaları’ndaki Ebeko yanardağının 1156 metre yüksekliğinde olduğu ve bölgedeki en aktif yanardağlardan biri olduğu belirtiliyor.

Rusya’da Ebeko yanardağında patlama sonrası kül yağmuru

 

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