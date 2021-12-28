Rusya'da düşen helikopter enkazına ulaşıldı: 1 ölü, 1 yaralı

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Rusya'ya bağlı Udmurtya bölgesindeki Yakshur Bodinsky kırsalında dün akşam saatlerinde düşen Mi-2 tipi helikopter enkazına ulaşıldı.

Kurtarma ekiplerinin kendilerini bulması için 10 saat boyunca soğukta bekleyen pilotlar 35 yaşındaki Damir Gafurov ve 53 Ilya Khromov’a ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı.

Gafurov’un yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, Khromov ise helikopter ile olay yerinden alınarak hastaneye sevk edildi.

Tedavisine devam edildiği belirtilen Khromov’un bacaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların ve donmaların bulunduğu açıklanırken, düşme nedeniyle kafatasında da kırıkların meydana geldiği aktarıldı.

Soğuk havada 10 saat boyunca yaşam savaşı veren Khromov’un yaşama tutunması ‘mucize’ olarak değerlendirildi.

Bölgedeki petrol boru hattının incelenmesinde kullanılan zırhlı helikopterin düşmesi sonrası pilotlar telsizle yardım istemişti.

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Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi kaza sonrası yaptığı açıklamada, kazanın neden meydana geldiği ile ilgili inceleme başlatılacağını duyurdu.