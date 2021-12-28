Rusya'da düşen helikopter enkazına ulaşıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
81 ilde operasyon Eş zamanlı baskın: Hepsi ele geçirildi81 ilde operasyon! Eş zamanlı baskın: Hepsi ele geçirildi#Operasyon
Tarihi karar sonrası Aziz Yıldırımdan ilk açıklamaTarihi karar sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama#Fenerbahçe
Delmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktıDelmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktı#Koronavirüs
Bakan Akar CNN TÜRKte… Doğu Akdenizde kararlılık vurgusuBakan Akar CNN TÜRK'te… Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu#Milli Savunma Bakanı
Uzman isimler yorumladı 2022de piyasaları hangisi nasıl etkileyecekUzman isimler yorumladı! 2022'de piyasaları hangisi nasıl etkileyecek?#Küresel Piyasalar
Kuş gribi alarmı İlk görüntüler dünyayı şoke ettiKuş gribi alarmı! İlk görüntüler dünyayı şoke etti#Kuş Gribi
Ünlü şirkette miras kavgası 4 ay önce hayatını kaybetmiştiÜnlü şirkette miras kavgası! 4 ay önce hayatını kaybetmişti#KOM Mayo
TeftişTeftiş#Nureddin Nebati
Bidendan beklenen itiraf geldi Sözleri deprem etkisi yarattıBiden'dan beklenen itiraf geldi! Sözleri deprem etkisi yarattı#Biden
‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı!#Selen Görgüzel
Ekmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldu 2 yıllık ekmeğini verelim bu olayı kapatEkmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldu! '2 yıllık ekmeğini verelim bu olayı kapat'#Denizli
Taksiciler odası seçimlerinde şok iddialar Başkan tefeciden borç mu aldı Aday isim korsan taksici miTaksiciler odası seçimlerinde şok iddialar! Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday isim korsan taksici mi?#İTEO
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Saniye saniye kameradaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Saniye saniye kamerada#ABD
O tepkinin bedeli ağır oldu Semiha Yankı’ya mahkemeden kötü haberO tepkinin bedeli ağır oldu! Semiha Yankı’ya mahkemeden kötü haber#Semiha Yankı
En son Parise gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkasıEn son Paris'e gitmişlerdi... Ayrılığın perde arkası!#Demet Özdemir
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'da düşen helikopter enkazına ulaşıldı: 1 ölü, 1 yaralı

#RUSYA#Helikopter#Enkaz

Rusya'da dün düşen uçağın enkazına 10 saat sonra ulaşan ekipler 2 pilottan birinin hayatını kaybettiğini açıklarken, soğukta yaşam mücadelesi veren diğer pilotun hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Rusya'ya bağlı Udmurtya bölgesindeki Yakshur Bodinsky kırsalında dün akşam saatlerinde düşen Mi-2 tipi helikopter enkazına ulaşıldı.

Kurtarma ekiplerinin kendilerini bulması için 10 saat boyunca soğukta bekleyen pilotlar 35 yaşındaki Damir Gafurov ve 53 Ilya Khromov’a ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı.

Gafurov’un yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, Khromov ise helikopter ile olay yerinden alınarak hastaneye sevk edildi.

Tedavisine devam edildiği belirtilen Khromov’un bacaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların ve donmaların bulunduğu açıklanırken, düşme nedeniyle kafatasında da kırıkların meydana geldiği aktarıldı.

Rusyada düşen helikopter enkazına ulaşıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Soğuk havada 10 saat boyunca yaşam savaşı veren Khromov’un yaşama tutunması ‘mucize’ olarak değerlendirildi.

Bölgedeki petrol boru hattının incelenmesinde kullanılan zırhlı helikopterin düşmesi sonrası pilotlar telsizle yardım istemişti.

Haberin Devamı

Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi kaza sonrası yaptığı açıklamada, kazanın neden meydana geldiği ile ilgili inceleme başlatılacağını duyurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Helikopter#Enkaz

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs