Rusya’da durum kötüye gidiyor

Salgının yüksek yayılım hızına rağmen ölümlerin düşük kalması dikkat çekiyor. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 58 olarak tespit edilirken toplam can kaybı 1.280 oldu.

KISITLAMA UZATILABİLİR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce 12 Mayıs’a kadar uzattığı kısıtlamaları, 9 Mayıs’ta halka hitaben yapacağı yeni konuşmasında ay sonuna kadar yeniden uzatması bekleniyor. Durumun ciddiyetini Kremlin de kabul etti. Putin’in fiziki olarak dış dünyadan izole şekilde çalıştığını anlatan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Anlaşılan salgınla ilgili oluşan durum karşısında bir süre daha çalışmalarımızı kısıtlayıcı tedbirler altında yürütmek zorunda kalacağız. Bu önlem ve tedbirler özellikle Devlet Başkanı Vladimir Putin’in durumunu da kapsıyor” dedi. Rusya lideri Putin’in, nisan ayı ortasından bu yana ülkeyi başkent yakınlarındaki bir sığınaktan yönettiği konuşuluyor.

BELEDİYE BAŞKANI UYARDI

Vakaların en çok görüldüğü Moskova’da Belediye Başkanı Sergey Sobyanin karamsar tablo çizerek, “Hastalıkla ilgili son gelişmeler bizim Çin yolunda değil, Avrupa modelinde salgını geçireceğimizi gösteriyor” uyarısında bulundu. Vaka sayısının daha da artacağı tahmin edilen Başkent Moskova’da önlem olarak ek 20 bin hasta yatağı hazırlanıyor.

BAŞBAKAN MİŞUSTİN’İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

30 Nisan’da koronavirüse yakalandığını duyuran Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in sağlığıyla ilgili ilk resmi açıklama yapıldı. Başbakanın Sözcüsü Boris Belyakov, Mişustin’in Moskova’daki bir hastanede tedavi gördüğünü belirterek, “Başbakanın morali yerinde. Uzman hekimler denetiminde tedavisi sürüyor. Başbakan ayrıca kabineyle bağlantısını kesmiş değil. Her gün kendisine getirilen belgeleri inceliyor, ilgili kabine üyeleriyle telefon görüşmeleri yapıyor” dedi.

SAĞLIK BAKANI HALKI SUÇLADI

RUSYA Sağlık Bakanı Mihail Muraşko Rus televizyonuna çıkarak salgının şimdiki boyutlara ulaşmasından halkı sorumlu tuttu. Durumun kontrol altına alınmaktan uzak olduğunu ifade eden Muraşko, “Alınan tedbirlere halkımız uymuyor. Sokağa çıkma yasağı çoğunlukla ihlal ediliyor. Bunun sonucu olarak yeni vakalarda artış dalgası yaşıyoruz. Bu gidişle daha sert tedbirler almak zorunda kalacağız” diye konuştu.