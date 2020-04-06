Rusya’da dev COVID-19 sahra hastanesi yandı

İnşaatı devam eden binadaki yangında bir işçi hayatını kaybetti. COVID-19 salgınının Moskova’da hızla yayılabileceği dikkate alınarak 12 Mart günü başkente 40 kilometre mesafede 45 hektar alan üzerinde sahra hastanesinin inşaatına başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde prefabrik hastanenin yüzde 80 oranında tamamlandığı açıklanmıştı. Çıkan yangında hastanenin birkaç bölümünün alevler içinde kaldığı, bir işçinin yanarak öldüğü belirtildi. Binlerce yatak kapasiteli koronavirüs hastanesinin nisan sonunda faaliyete geçmesi planlanıyordu. Ülkede son 24 saatte sadece Moskova’da 536 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 5.389 oldu, 45 kişi hayatını kaybetti.