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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 06.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Rusya’da dev COVID-19 sahra hastanesi yandı

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Rusya’da dev COVID-19 sahra hastanesi yandı
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Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında koronavirüs salgınıyla mücadele için inşa edilen devasa sahra hastanesinde dün sabah yangın çıktı.

İnşaatı devam eden binadaki yangında bir işçi hayatını kaybetti. COVID-19 salgınının Moskova’da hızla yayılabileceği dikkate alınarak 12 Mart günü başkente 40 kilometre mesafede 45 hektar alan üzerinde sahra hastanesinin inşaatına başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde prefabrik hastanenin yüzde 80 oranında tamamlandığı açıklanmıştı. Çıkan yangında hastanenin birkaç bölümünün alevler içinde kaldığı, bir işçinin yanarak öldüğü belirtildi. Binlerce yatak kapasiteli koronavirüs hastanesinin nisan sonunda faaliyete geçmesi planlanıyordu. Ülkede son 24 saatte sadece Moskova’da 536 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüsün bulaştığı kişi sayısı 5.389 oldu, 45 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’da dev COVID-19 sahra hastanesi yandı

 

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