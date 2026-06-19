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Rusya'da deprem: 6.6 büyüklüğünde

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#Rusya#Kamçatka#Deprem
Rusyada deprem: 6.6 büyüklüğünde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 10:48

Rusya'da, daha önce 8.8 büyüklüğünde deprem meydana gelen Kamçatka bölgesi yeniden sallandı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin 6.6 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre, Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, olayda herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.

BÖLGE DAHA ÖNCE DE BÜYÜK SARSINTI YAŞAMIŞTI

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Kamçatka, geçmişte de şiddetli depremlerle gündeme gelmişti. 30 Temmuz 2025’te bölgede meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, kayıtlara geçen en büyük depremler arasında yer almış ve dünya genelinde en büyük ilk 10 sarsıntıdan biri olarak kayda geçmişti.

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#Rusya#Kamçatka#Deprem

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