Rusya'da deprem: 6.6 büyüklüğünde

Haberin Devamı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre, Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, olayda herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir bilgi paylaşılmadı.

BÖLGE DAHA ÖNCE DE BÜYÜK SARSINTI YAŞAMIŞTI

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Kamçatka, geçmişte de şiddetli depremlerle gündeme gelmişti. 30 Temmuz 2025’te bölgede meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, kayıtlara geçen en büyük depremler arasında yer almış ve dünya genelinde en büyük ilk 10 sarsıntıdan biri olarak kayda geçmişti.