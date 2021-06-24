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Haber Giriş: 24.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rusya'da delta önlemleri

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Rusya'da delta önlemleri

Rusya’da artış gösteren vakaların çoğunluğunun delta mutasyonu olması, Moskova yönetimini harekete geçirdi.

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Moskova ve St. Petersburg’da pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek ölüm sayılarının kaydedildiğini açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise 28 Haziran’dan itibaren yalnızca aşılanmış, son altı ayda hastalığı geçirmiş veya yakın tarihli negatif PCR testi sunabilen kişilerin restoranlara girebileceğini duyurdu.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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