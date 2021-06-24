Rusya'da delta önlemleri

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Moskova ve St. Petersburg’da pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek ölüm sayılarının kaydedildiğini açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise 28 Haziran’dan itibaren yalnızca aşılanmış, son altı ayda hastalığı geçirmiş veya yakın tarihli negatif PCR testi sunabilen kişilerin restoranlara girebileceğini duyurdu.

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