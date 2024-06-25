Rusya’da Dağıstan şoku

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Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde pazar akşamı meydana gelen terör saldırısı tüm ülkeyi şoke etti. Otomatik silahların konuştuğu ve Dağıstan’da zırhlı araçların sokaklara indiği altı saat süren çatışmalarda 15 polis, 4 sivil ve 6 saldırgan öldü. Kanlı eylemin ardından Rus halkının “Bunu neden yaptılar” sorusuna ise ne Dağıstan yerel yönetimi ne de Moskova tatmin edici bir yanıt verebilmiş değil.

Silahlı saldırganlar ölü ele geçirildi.

SAATLERCE SÜRDÜ

Hazar Denizi kıyısında bulunan Dağıstan’da pazar akşamı saatler 18.00’i gösterdiği sırada sokaklar savaş alanına döndü. Başkent Mahaçkale ile bölgenin ikinci büyük şehri Derbent birkaç saat boyunca eli silahlı teröristlere teslim oldu. Dağıstan çapında OHAL ilan edilmesinden sonra güvenlik güçleri zırhlı araçlarla iki şehre sevk edildi. Müdahalenin ardından çatışmalar gece yarısı sularında duruldu. Rusya Soruşturma Komitesi’nin ilk açıklamasına göre iki grup halinde saldırıyı tertipleyen teröristler saatlerce devam eden çatışmalarda 15 polisle 4 sivili öldürdü. Güvenlik güçlerinin açtığı karşı ateşte saldırganlardan 6 kişi etkisiz hale getirildi.

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Dağıstan Valisi Sergey Melikov bölge sakinlerini ziyaret etti.

İÇ HESAPLAŞMA MI

Soruşturmada teröristlerden ikisinin Dağıstan yönetiminde söz sahibi olan Rusya’nın iktidar partisi “Birlik Rusya” üyesi Muhammed Omarov’un oğulları Osman ve Adil Omarov oldukları ortaya çıktı. Omarov kardeşlerin ölü ele geçirildiği açıklandı. Ayrıca eylemi organize edenler arasında yine Muhammed Omarov’un yeğeni ve Rusya yönetimine yakın “Adaletli Rusya” partisi üyesi Ali Zakarigayev’in de olduğu bildirildi. Kritik bilgilerin ortaya çıkmasıyla eylemin hangi amaçla düzenlendiği tartışması başladı. Bunun bir iç hesaplaşma olma ihtimali öne çıkmaya başlarken, kamuoyunda “Omarov klanının Dağıstan’ın mevcut yöneticisi Sergey Melikov tarafından gelirli işlerden uzak tutulduğu için isyan bayrağı çektiği”, “Dağıstan halkının İslam’da Vahhabi ekolü etkisinde bulunduğunu bilen saldırganların daha fazla taraftar toplamak amacıyla her iki şehirde kasıtlı olarak kilise ve sinagoga saldırdığı” yorumları yapıldı.

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DEAŞ OLASILIĞI

Dağıstan’daki eylem duyulduğunda üç ay önce Rusya’nın başkenti Moskova’da DEAŞ tarafından düzenlenen “Crocus Sity” konser salonu saldırısının Kafkaslar’daki devamı olduğu iddia edilmişti. Üst düzey devlet yetkililerinden konuyla ilgili bir açıklama gelmezken; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırıyla ilgili bir açıklama yapmayı şimdilik planlamadığını söyledi.

KIRIM SALDIRISINDA RUSYA ABD’Yİ SUÇLADI

Rusya iki gün önce 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’a düzenlenen füze saldırısından ABD’yi sorumlu tuttu. Ukrayna ordusu ABD üretimi 5 adet ATACMS füzesini yarımadadaki Rus askeri hedeflerine ateşlemişti. Rusya’nın hava savunma sisteminin misket bombası yüklü füzeyi vurması üzerine şarapnel parçaları Sivastopol şehir plajına düşmüş ve ikisi çocuk dört kişi ölmüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, saldırıda ABD parmağı olduğunu belirterek “Bu saldırı yanıtsız kalmayacak. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin bizim de ABD’ye düşman ülkelere modern silah verilmesinin gündemde bulunduğunu dile getirmişti” diye açıklama yaptı.

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Peskov’un açıklaması yanı sıra ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Trace Rus Dışişlerine çağrıldı. Kendisine verilen protesto notası yanı sıra bundan sonra Rusya’nın ABD’yi Ukrayna ihtilafında taraf ülke sayacağı söylendiği belirtildi.