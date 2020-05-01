DHA
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Rusya'da Corona Virüsü patlaması! 24 saatte 7933 yeni vaka
Rusya’da son 24 saatte rekor bir artışla 7 bin 933 kişide daha Corona Virüsü (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 114 bin 431’e yükseldi. Rusya'da dün ise 7 bin 99 yeni vaka görülmüştü.
Rusya’da günlük vaka sayısında kritik artış sürüyor. Ülkede son bir günde 7 bin 933 kişide daha Corona Virüsü tespit edildi.
Ülkede toplam vaka sayısı 114 bin 431 olarak açıklanırken; 96 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1169’a ulaştı.
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