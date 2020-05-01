Rusya'da Corona Virüsü patlaması! 24 saatte 7933 yeni vaka

Rusya’da günlük vaka sayısında kritik artış sürüyor. Ülkede son bir günde 7 bin 933 kişide daha Corona Virüsü tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 114 bin 431 olarak açıklanırken; 96 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1169’a ulaştı.