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Dünya
DHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 17:04,Son Güncelleme:/

Rusya'da Corona Virüsle mücadelede ilginç teklif

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Rusya'da Corona Virüsle mücadelede ilginç teklif
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Rusya'dan Corona Virüs ile mücadele kapsamında ilginç bir öner geldi. Rusya Adalet Bakanlığı, Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle düğün ve boşanmaların ertelenmesi önerisinde bulundu.

Rus medyası, Rusya Adalet Bakanlığı Corona Virüsün yayılmasından kaynaklanan olumsuz durum sebebiyle evlilik ve boşanma işlemlerinin 1 Haziran sonrasına ertelenmesi önerisinde bulundu. Haberde, bakanlığın daha önceye alınmış düğün ve boşanma tarihlerini 1 Haziran sonrasına erteleyeceği belirtildi. Özel sebeplerden dolayı ertelenemeyecek düğünlerin ise misafirsiz gerçekleşebileceği ifade edildi.

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