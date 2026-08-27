Rusya'da bombalı saldırı: Subayın arabası havaya uçtu

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Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir otomobilde meydana gelen patlamada, yüksek rütbeli bir Rus subayın hayatını kaybettiğini bildirdi. Araçta bulunan subayın eşi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rus medyasının aktardığı bilgilere göre, 53 yaşındaki bir yarbay, eşiyle birlikte evlerinden ayrıldığı sırada araçta bulunan el yapımı patlayıcı infilak etti. Şiddetli patlamanın ardından araç ağır hasar aldı ve çevredeki bazı araçlarda da hasar oluştu.

İlk incelemelere göre patlayıcının araca yerleştirildiği değerlendirildi.

RUS YARBAY OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Rus Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığı belirtilen yarbayın patlamada ağır yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Subayın kimliği henüz açıklanmadı.

Araçta bulunan eşi de patlamada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ve yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

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PATLAMAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili ceza soruşturması başlattı. Yetkililer, patlamanın nedenini ve sorumlularını belirlemek amacıyla adli inceleme yapılacağını açıkladı.

Bomba imha ekiplerinin araç üzerinde incelemelerini sürdürdüğü ve patlamaya el yapımı bir patlayıcının neden olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

PATLAMA ASKERİ KONUTLARIN BULUNDUĞU BÖLGEDE MEYDANA GELDİ

Patlamanın yaşandığı bölgenin, geçmişte askeri personel için konut projelerinin geliştirildiği bir alan olduğu belirtildi.

2010 yılında dönemin Rusya Başbakanı Vladimir Putin, bölgede yapımı devam eden apartmanları incelemek üzere inşaat alanını ziyaret etmişti.