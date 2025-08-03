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Rusya'da bir yanardağ daha patladı: Kül bulutu 6 bin metreye ulaştı! Bölgede 4 yanardağda daha hareketlilik var

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#Rusya#Yanardağ#Kräsheninnikov
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 17:03

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 450 yıl sonra ilk kez faaliyete geçen Kraşeninnikov yanardağı, 6 bin metreye ulaşan kül bulutu oluşturdu. Bölgede hava trafiğini etkileyebilecek "turuncu alarm" verilirken, patlamanın yerleşim yerlerine zarar vermediği belirtildi. Olay, bölgedeki şiddetli depremin ve Klyuchevskoy yanardağının patlamasının ardından yaşandı. Rus yetkililer, bölgede 4 yanardağda daha hareketlilik gözlendiğini belirtti.

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Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde, 450 yıldır sessizliğini koruyan Kraşeninnikov yanardağı faaliyete geçti. Acil Durumlar İdaresi'nin açıklamasına göre, Kamçatka Yarımadası açıklarında yaşanan 8,8'lik depremin ardından meydana gelen patlamayla, Kraşeninnikov yanardağı 1550 yılından bu yana ilk kez aktif hale geldi.

Smithsonian Enstitüsü Küresel Volkanizma Programı verilerine göre, Rus devlet medyasında yayınlanan görüntülerde yanardağdan kül bulutları yükseldiği görüldü. Kamçatka Acil Durumlar Bakanlığı, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, dumanın yaklaşık 6 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

AFP'nin haberine göre, bakanlık yetkilileri, "Patlamayla oluşan duman tabakası yanardağın doğusuna, Pasifik Okyanusu yönüne doğru ilerlemektedir. Yayılım güzergahında herhangi bir yerleşim birimi bulunmamakta olup, bölgede kül yağışı gözlemlenmemiştir" ifadelerini kullandı.

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Rusyada bir yanardağ daha patladı: Kül bulutu 6 bin metreye ulaştı Bölgede 4 yanardağda daha hareketlilik var

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KÜL BULUTU 6 BİN METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Kamçatka Yanardağ Patlaması Müdahale Ekibi (KVERT), patlamanın pazar günü yerel saatle 04.50'de gerçekleştiğini belirtti. 1856 metre yüksekliğindeki yanardağın zirvesinden 6 bin metre yüksekliğe kadar kül bulutu yükseldiği kaydedildi.

RIA Novosti'ye demeç veren KVERT Başkanı Olga Girina, anardağın yamaçlarında lav kubbesi oluştuğunu, yoğun buhar-gaz çıkışları yaşandığını ve kuzey kraterinden sürekli kül bulutu yükseldiğinin altını çizerek, "Bu, Kraşeninnikov'un son 600 yıldaki ilk tarihi patlamasıdır" diye konuştu.

Kül bulutu nedeniyle "turuncu" havacılık tehlike kodu ilan edildiği, bu durumun bölgedeki hava trafiğini etkileyebileceği bildirildi.

Rusyada bir yanardağ daha patladı: Kül bulutu 6 bin metreye ulaştı Bölgede 4 yanardağda daha hareketlilik var

BÖLGEDEKİ 4 YANARDAĞDA HAREKETLİLİK GÖZLENDİ

Russia Today News'in (RT News) haberinde, Kamçatka Yarımadası'ndaki Shiveluch, Karymsky, Bezymianny ve Kambalny yanardağlarında da hareketlilik gözlendiği kaydedildi. Bu yanardağlardan yükselecek kül bulutlarının 10 bin metre yüksekliğe ulaşabileceği belirtiliyor. Yetkililer, bölge sakinlerini ve ziyaretçileri aktif yanardağlardan en az 10 kilometre uzak durmaları konusunda uyardı.

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Kraşeninnikov, Avrupa ve Asya'nın en aktif yanardağı olan Klyuchevskoy'un çarşamba günü patlamasının ardından patladı. Küresel Volkanizma Programı verileri, Klyuchevskoy yanardağının 2000 yılından bu yana en az 18 kez patladığını ortaya koyuyor.

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Rusyada bir yanardağ daha patladı: Kül bulutu 6 bin metreye ulaştı Bölgede 4 yanardağda daha hareketlilik var

KAMÇATKA'DAKİ 8,8'LİK DEPREM

Kamçatka yarımadası açıklarında kaydedilen 8.8 büyüklüğündeki deprem, 2011 yılında Japonya'da 15 binden fazla can kaybına neden olan 9.1 büyüklüğündeki depremden sonra yaşanan en güçlü deprem olarak kayıtlara geçmişti.

İki volkanik patlama da çarşamba günü meydana gelen ve Japonya'dan Hawaii'ye, Ekvador'a kadar uzanan geniş bir bölgede tsunami uyarılarına yol açan şiddetli depremin ardından gerçekleşti. Yetkililer, deprem sonucu oluşan tsunaminin Severo-Kurilsk limanına ulaşmasıyla bir balık işleme tesisinin sular altında kaldığını açıklamıştı.

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Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Merkezi, Kamçatka'daki Klyuchevskoy Yanardağı'nın patladığını bildirmişti. Akademinin Kamçatka şubesinin telegram hesabından 11.51'de yayınlanan mesajda, "Şu anda Klyuchevskoy patlıyor" ifadesi yer almıştı.

Patlamaların duyulduğu yanardağın batı yamacından aşağı doğru sıcak lav aktığı görülmüştü.

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#Rusya#Yanardağ#Kräsheninnikov

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