Rusya’da bir kişide daha corona virüs tespit edildi

Rusya’nın haber ajansı TASS’taki habere göre, Rusya Koronavirüs Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, İtalya vatandaşı bir kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Hastanın 29 Şubat’ta Rusya’ya giriş yaptığı duyuruldu.



Rusya’da 4 vaka bulunuyor.