Rusya’da binlerce eylemciye gözaltı

Rusya’da Vladimir Putin yönetiminin bir numaralı muhalifi Aleksey Navalni’nin 17 Ocak’ta Almanya’dan ülkesine dönüşte tutuklanması tansiyonu yükseltti. Navalni’nin çağrısı üzerine ‘Navalni’ye özgürlük’ sloganlarıyla sokaklara dökülen eylemcilerle polis çok sert müdahale etti.

EŞİNE DE GÖZALTI

Sadece Moskova’da 40 binden fazla göstericinin eylemlere katıldığı öğrenilirken, ülke çapındaki eylemlerde 3 binden fazla gösterici gözaltına alındı. Polis müdahalesi esnasında 10 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Moskova’daki protesto gösterisine katılmayı planlayan Aleksey Navalni’nin eşi Yuliya ise Puşkin Meydanı’na ulaşamadan ara sokaklarda polis tarafından tutuklandı. Benzer izinsiz protestoları toplum düzenini bozan eylemler olarak niteleyen Kremlin Sarayı, güvenlik güçlerinin gereken önlemleri alacağını önceden duyurmuştu. Rusya’da dün başlayan protesto dalgasının, komşu Belarus’taki gibi süresiz protestolara dönüşebileceği endişesi var.

Ağustosta Sibirya’da komaya giren ve tedavi için götürüldüğü Almanya’da zehirlendiği ortaya çıkan Navalni, Rusya’ya dönüşünde eski bir davadan tutuklanmıştı.