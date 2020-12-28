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Dünya
İHA / Reuters
Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

Rusya'da balıkçı teknesi faciası

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Rusya'da balıkçı teknesi faciası
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Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre bir balıkçı teknesinin batması sonucu teknedeki 19 balıkçıdan 17’sinin öldüğü belirtildi.

Barents Denizi’nde Novaya Zemlya açıklarında içinde 19 balıkçının bulunduğu tekne battı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MK 0331 Numaralı Omega balıkçı teknesinin denizdeki buzlara çarpıp hasar gördüğü ve battığı belirtilirken kurtarma ekipleri tarafından denizden 17 cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

Ayrıca teknede bulunan tüm balıkçıların Rus vatandaşı olduğu belirtildi.

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