HABERLERDünya Haberleri

Rusya'da ayı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ayı Saldırısı#Kamçatka Yarımadası
Rusyada ayı saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 14:59

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda ayı saldırısına uğrayan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberin Devamı

Kamçatka bölgesinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde bir ayının kent sakinlerine saldırdığı kaydedildi.

Saldırıya uğrayanlardan 84 yaşındaki bir kadının hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, "Ayı saldırısına uğrayan kadın, ağır yaralanması nedeniyle kurtarılamadı." ifadesi kullanıldı.

Bölge yönetiminin basın servisinden yapılan açıklamada, olayın ardından güvenlik önlemlerinin alındığı, saldırgan ayının vurulduğu belirtildi.

Rusya'nın doğusundaki Sahalin Adası'nda da hafta başında ormanda ayı saldırısına uğrayan bir kişi yaşamını yitirmişti.

