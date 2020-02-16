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Haber Giriş: 16.02.2020 - 19:48,Son Güncelleme:/

Rusya'da at ile otomobil çarpıştı

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Rusya'da at ile otomobil çarpıştı

Rusya’da bir kavşakta hızla giden at arabası ile otomobilin çarpışması sonucu, at arabasındaki kadın yola uçtu.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Podolsk kentinde, trafik lambalarının bulunmadığı bir kavşakta bir midilli atıyla otomobil çarpıştı. Kavşakta dönerek başka yola giren otomobil ilerlerken midilli atına bağlı at arabasındaki kadın sürücü at arabasının hızını arttırdı. Bu sırada duramayan at ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sırasında at arabasındaki kadın sürücü uçarak yola fırladı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri yönlendirilirken, at arabasının kadın sürücüsünün kazada hafif bir şekilde yaralandığı ve tedavi altına alındığı belirtilirken, midilli atının ise kazadan yara almadan kurtulduğu kaydedildi. At çarpan araçta, ezikler meydana gelirken kazayla ilgili at arabasının kadın sürücüsüne ceza kesildiği öğrenildi. Başka bir araçtan çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlanınca ilk kez görünen at ile araç çarpışması büyük ilgi çekti.

Rusyada at ile otomobil çarpıştı

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