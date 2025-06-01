Rusya'da arka arkaya tren kazaları: Köprüler çöktü, en az 7 kişi yaşamını yitirdi! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı

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Bryansk'ta bir karayolu köprüsünün demiryolu hattına yıkılması sonucu Moskova'ya giden bir yolcu treni raydan çıktı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 66 kişi yaralandı. Kursk'ta ise bir demiryolu köprüsünün çökmesi nedeniyle yük treni devrildi. Olayda makinistin bacaklarından yaralandığı ve mürettebatın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Köprünün demiryolu raylarına düşmesi sonucu 7 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi. Yaralılar arasında 3 çocuğun da bulunduğunu belirten Bogomaz, sayının yeniden güncellenebileceğini kaydetti.

Kursk Bölge Valisi Alexander Khinshtein ise bölgedeki bir köprünün yük treninin geçişi sırasında yıkıldığını aktardı. Khinshtein, kazanın Zheleznogorsk bölgesinde meydana geldiğini belirterek, "Makinistlerden biri yaralandı, ekip hastaneye sevk edildi" açıklamasını yaptı.

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BRYANSK'TA YOLCULAR ENKAZ ALTINDA KALDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, enkaz altında kalan yolcuların çığlık sesleri duyulurken, panik halindeki insanların yardım çağırdığı görüldü. Bryansk'tan gelen görüntülerde, bir kadının, "Köprü nasıl çöktü? Orada çocuklar var!" diye bağırdığı belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Bryansk'ta arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Rus Demiryolları da kazaların meydana geldiği noktalara onarım için özel ekipmanlar gönderdiğini ifade etti.

'ULAŞIMA YÖNELİK YASADIŞI MÜDAHALE'

Tren hatları işletmecisi Moskova Demiryolları, Bryansk'taki kazanın "ulaşıma yönelik yasadışı müdahale" nedeniyle yaşandığını öne sürdü. Ancak bu ifade daha sonra resmi açıklamadan kaldırıldı. Savcılık, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

AFP'nin haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlendiği bir dönemde yaşandı. Son aylarda Rusya'nın demiryolu hatlarına yönelik çok sayıda sabotaj girişimi rapor edilmişti. AFP, yaşanan kazaların Ukrayna saldırısı sonucu olduğu tespit edilirse İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmesinin ertelenebileceğini bildirdi.

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Kiev yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, Ukrayna'nın son dönemde Rus demiryolu altyapısına yönelik sabotaj saldırıları düzenlediği iddia edilmişti. Ukrayna, Rusya'nın demiryollarını asker ve silah sevkiyatı için kullandığını öne sürmüştü.

İLK İNCELEME SONUÇLARI BELLİ OLDU

Rus yetkililer, Kursk ve Bryansk sınır bölgelerindeki iki köprünün gece boyunca "patlamalar" sonucu çöktüğünü tahmin ettiklerini dile getirdi.

Rusya'nın kazaları araştırmak için kurduğu Soruşturma Komitesi, cumartesi akşamı saat 22:50'de Bryansk bölgesinde bir köprünün "bölgede yaşanan patlama sonucu çöktüğünü" bildirdi. Açıklamada, pazar günü Kursk bölgesinde de gece saat 03.00 sularında "bir demiryolu köprüsünün havaya uçurulduğu" kaydedildi.

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Yetkililer, kazaların kesin nedenin henüz belirlenmediğini ancak ilk incelemelere göre Ukrayna saldırısından şüphelendiklerini vurguladı.