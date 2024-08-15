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Ukrayna İHA'larla vurdu: Acil durum 'federal' seviyeye yükseltildi

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#RUSYA#Belgorod#Acil Durum
Ukrayna İHAlarla vurdu: Acil durum federal seviyeye yükseltildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 12:09

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Şebekino şehrine İHA saldırısı düzenledi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Belgorod bölgesinde sivillerin korunması amacıyla ilan edilen acil durumun “federal” düzeye yükseltildiğini açıkladı. Rusya Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov, "Belgorod bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırılarının bir sonucu olarak yerleşim yerleri ve altyapı tesisleri zarar gördü. Ölü ve yaralılar var” açıklamasında bulundu.

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Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Şebekino şehrine insansız hava araçlarıyla saldırdığını ve can kayıplarının olduğunu söyledi.

Gladkov ayrıca, yaptığı açıklamada "İkisi ambulans sağlık görevlisi olmak üzere dört sivil yaralandı" dedi.

Yaralılar, hastaneye sevk edilirken saldırı sırasında bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

ACİL DURUM 'FEDERAL' SEVİYEYE YÜKSELDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise, Belgorod bölgesinde federal düzeyde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov açıklamasında, “Bölgedeki durum karışık ve hassas. Ukrayna silahlı grupları tarafından Belgorod bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırılarının bir sonucu olarak yerleşim yerleri ve altyapı tesisleri zarar gördü. Ölü ve yaralılar var” dedi.

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Belgorod Valisi Gladkov, sivillerin korunması amacıyla ilan edilen acil durumun “federal” düzeye yükseltilmesi için hükümet komisyonuna talepte bulunduklarını açıklamıştı.

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#RUSYA#Belgorod#Acil Durum

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